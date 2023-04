Parità di genere, i risultati Un confronto tra esperti

Il racconto dell’eccellenza femminile nella serata "Rompere il soffitto di cristallo. Parità di genere e 100 anni di lotta" organizzata a villa Rospigliosi dal Soroptimist club di Prato presieduto da Elena Lenzi e dal Lions club Prato host presieduto da Giuseppe Mattera che nell’introduzione ha ripercorso le battaglie e le faticose conquiste raggiunte dalle donne, mentre Elena Lenzi ha sottolineato come la parità di genere sia un obiettivo in costruzione sul quale impegnarsi ogni giorno. Tre le relatrici intervistate da Patrizia Scotto di Santolo, socia del Soroptimist. Francesca Torricelli, genetista biologa ha raccontato la sua esperienza in un mondo sanitario dove le donne ai livelli più alti della professione sono sempre sottorappresentate. Vittoria Doretti, specializzata in anestesia e rianimazione, ideatrice del Codice Rosa ha testimoniato le storie di donne vittime di violenza che si sono rivolte ai presidi ospedalieri e ha invitato a non restare indifferenti, ma ad essere sempre attente e vigili a quello che accade, magari accanto alla nostra porta ci casa. La notaia Valentina Rubertelli, prima donna presidente del Consiglio nazionale del notariato ha esposto il lavoro svolto per la firma di un protocollo di collaborazione con la Banca d’Italia per promuovere la cultura giuridica e finanziaria delle donne. Presenti alla serata il sindaco Matteo Biffoni, l’assessora alle pari opportunità Ilaria Santi e il consigliere Marco Wong autore della graphic novel "No alla violenza" dedicata alle donne (Foto Riccardo Cini).

M.C.