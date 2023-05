Parigi ’900, il primo Soffici. Con PratoCultura

Ardengo Soffici è un artista che merita di essere conosciuto bene. Ricordato tra i più importanti maestri europei del primo Novecento, abitò per buona parte della sua vita a Poggio a Caiano, dove si trova il museo a lui dedicato. Negli spazi delle Scuderie Medicee è in corso la mostra "Parigi 1900 - 1906. Il primo Soffici" per la quale Prato Cultura ha organizzato alcune visite guidate. La mostra racconta il periodo in cui l’artista, allora ventenne, abitava a Parigi e si guadagnava da vivere collaborando a riviste umoristiche, di argomento leggero e di costume. Le visite sono in programma domenica 28 alle 17, venerdì 2 giugno alle 10.30, sabato 10 giugno alle 17 e domenica 11 giugno alle 10.30. Il costo comprensivo di biglietto d’ingresso al museo è di dieci euro; la prenotazione obbligatoria: 340 510 1749 e [email protected]