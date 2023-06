Parcheggiatori abusivi Controlli in Mercatale

Serata di controlli nel week end da parte della polizia municipale: in particolare personale in abiti civili ha monitorato l’area di piazza Mercatale, particolarmente soggetta e colpita dal fenomeno di parcheggiatori abusivi. Individuati alcuni parcheggiatori, gli agenti si qualificavano ed alla richiesta dei documenti di identità questi si davano alla fuga. Durante la fuga una persona ha danneggiato un veicolo in sosta, è stata raggiunta e portata al comando dove è stato sanzionato quale parcheggiatore abusivo, denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e disposto un ordine di allontanamento.

Successivamente i controlli si sono estesi nella via Firenze e zona Stazione Centrale per prevenire e reprimere il fenomeno della prostituzione in strada. In via Firenze sono stati sanzionati alcuni cittadini italiani sorpresi a contrattare prestazioni sessuali con le prostitute lì presenti che, dopo essere state identificate, sono state fatte allontanare.