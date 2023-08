Parcheggi liberi Dove lasciare l’auto

A Montemurlo aree

di sosta libere dalla rimozione settimanale

dei veicoli per consentire il lavaggio stradale. Fino

al prossimo 3 settembre parcheggi liberi in piazza Oglio e in via Napoli, a Bagnolo, in via Labriola nei pressi delle rampe che salgono verso la via Berlinguer e sul lato opposto all’intersezione con via Bisenzio. Libero

il largo dell’Antica Croce (nei pressi di via Palermo) e il parcheggio di via Udine (dal 124 al 134).