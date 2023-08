Parcheggi gratuiti fino alla fine del mese

Per il mese d’agosto gli automobilisti potranno lasciare gratuitamente la macchina in sosta sugli stalli blu sia in prossimità del centro storico che al di fuori della cinta muraria. Per darne informazione sui display dei parchimetri sarà indicata la gratuità, anche in inglese. Le macchinette, inoltre, non accetteranno l’introduzione delle monete.