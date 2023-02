Parcheggi disabili online: progetto vincente

Un sogno che si avvera e che premia iniziativa e ingegno del Corpo Unico di polizia Municipale della Val di Bisenzio e soprattutto il suo comandante, Rodolfo Ricò, ideatore di un sistema per trovare al volo un parcheggio riservato agli invalidi. Il lavoro è infatti piaciuto ad Anci Digitale, che ha chiesto all’Unione dei Comuni Valbisentini una collaborazione per esportare il modello e riproporlo in scala nazionale: l’ente sarà protagonista in un progetto più esteso, a servizio della mobilità delle persone con disabilità motoria a fianco di Anci, Aci, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presidente dell’Unione ha risposto positivamente alla chiamata e ha dato il via libera all’estensione del progetto su scala nazionale e all’ampliamento dello stesso. "Non posso che essere onorato di questa richiesta di esportare il progetto realizzato per la Val di Bisenzio sul territorio nazionale – dichiara il comandante della Municipale, Rodolfo Ricò, che fin dall’inizio si augurava che il modello potesse essere adottato anche in altri territori –. Speriamo di poter ampliare il nostro progetto e magari un giorno poterlo applicare sul territorio anche ad altri servizi, come i posteggi provvisti di colonnino per le auto elettriche, le aree con presenza di defibrillatori, i punti di scarico e carico riservati ai camper, con l’obiettivo di poter agevolare la quotidianità dei nostri cittadini, gestire le emergenze in maniera immediata e avere allo stesso tempo anche noi uno strumento che ci consenta di monitore con un semplice click il territorio".

Il sistema, attivo da poco nei tre Comuni Val Bisentini, utilizza Open Street Map per evidenziare i parcheggi "gialli" del territorio. Chi avesse bisogno di capire dov’è un parcheggio per disabili nel Comune dove deve recarsi, deve andare sul sito dell’Unione dei Comuni, nella sezione "documenti e dati" ( www.bisenzio.itdocumenti-e-datimappe) dove è possibile cliccare sul singolo stallo di sosta per visualizzare un’immagine dello stesso e passare, selezionando la voce sotto la mappa "Vai alla versione navigabile", a Google Maps per farsi navigare verso il posteggio in questione. Alla base, un grande lavora di mappatura della Municipale valbisentina, che ha verificato l’esistenza di 130 parcheggi per disabili su tutto il territorio.

Claudia Iozzelli