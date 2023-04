Paperino, lavori lumaca al campo sportivo "Attenti a non perdere la partita Pnrr-hub"

"Il quartiere di Paperino sta aspettando da nove anni il nuovo campo sportivo. La promessa del Pd risale alla prima giunta Biffoni, ma solo nel 2019 si è cominciato davvero a parlare di progettualità. Peccato però che il percorso sia nato male, che il Comune si sia dimenticato di prevedere irrigazione e illuminazione, e che oggi sia costretto a fare le corse per appaltare l’intervento con le relative coperture finanziarie". Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Belgiorno va all’attacco sul fronte dello stato di avanzamento dei lavori del nuovo campo sportivo di Paperino in via Lille. Dopo la conclusione dei lavori agli spogliatoi e del pozzo relativi al primo lotto, infatti, l’intervento si è fermato, lasciando l’area in preda dell’erba alta e di una sensazione di immobilismo. Situazione che spinge Belgiorno a chiedere spiegazioni al Comune su quanto sta accadendo.

"Il primo lotto del campo doveva essere pronto a settembre – attacca Belgiorno -. Dal Comune alla società sportiva, invece, è stato detto che se tutto va bene a settembre ripartiranno i lavori. Qui siamo di fronte all’ennesima promessa della giunta Biffoni non mantenuta. E a causa di errori e ritardi a rimetterci sono la società sportiva, gli atleti e le famiglie". Belgiorno poi solleva un altro nodo, relativo all’hub del tessile che dovrà sorgere proprio su una porzione del vecchio campo sportivo del Paperino San Giorgio in via di Baciacavallo. "Fino a quando il Comune non finirà il primo lotto del nuovo campo di Paperino, Alia non potrà iniziare i lavori dell’hub del riciclo tessile – aggiunge Belgiorno -. Il presidente di Alia più volte ha dichiarato di volere partire con i lavori entro inizio 2024, ma di questo passo rischia di non potere partire prima dell’estate 2024, col susseguente rischio di perdere i finanziamenti Pnrr. Parliamo di oltre 3,5 milioni di euro che se sprecati dovranno essere rimessi da Alia, quindi dai cittadini pratesi. Oppure il Comune sfratterà prima del dovuto il Paperino San Giorgio?".

A fare chiarezza sul progetto è il vicesindaco, nonché assessore allo sport, Simone Faggi. "In corso ci sono due percorsi paralleli – dice -. Il primo lotto, che ripartirà a settembre, col campo di calcio a 11, l’illuminazione e la cancellata d’ingresso. Per il lotto 2, invece, avremo il nome dell’azienda vincitrice dell’appalto con fondi Pnrr entro il 31 luglio. A quel punto faremo un campo di calcio a 9, uno di calcio a 5, un altro pacchetto di spogliatoi e la relativa illuminazione". Poi Faggi rassicura il Paperino San Giorgio. "Lo dico chiaramente: a settembre il Psg continuerà a giocare al vecchio Comunale di via di Baciacavallo – precisa Faggi -. Solo quando il primo lotto sarà totalmente ultimato, e l’impianto pienamente fruibile, allora ci sarà il trasferimento della società sportiva dal vecchio al nuovo campo. Noi pensiamo di potercela fare in circa quattro mesi a completare i lavori del lotto 1, dando quindi ad Alia a inizio 2024 la possibilità di partire con l’acquisizione dell’area e i relativi lavori per l’hub del riciclo tessile".

Al netto delle vicende del campo sportivo e della compravendita dell’area, di mezzo per l’hub del tessile c’è anche il parere della Regione Toscana, che deve ancora chiarire se sarà necessario passare dalla Valutazione di Impatto Ambientale. Giudizio al momento sospeso in attesa dei chiarimenti di Alia sul progetto dopo le osservazioni avanzate da parte di Snam e Arpat. Sdb