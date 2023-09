Panchina rossa a Prato: no alla violenza sulle donne

Non ci si stancherà mai di divulgare e promuovere una cultura contro la violenza sulle donne. Stavolta a prendere l’iniziativa è stata l’Uliveta di Stremao che ha organizzato per martedì 12 settembre a partire dalle 20 una serata di sensibilizzazione e divulgazione contro la violenza sulle donne. L’appuntamento è in via Labriola 69, a Montemurlo. I fondi raccolti nella serata saranno devoluti per le molteplici azioni svolte da Stremao Odv.

Il tema della serata non è a caso dedicato alla panchina rossa, simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza: sarà un’occasione per riflettere insieme a rappresentanti delle istituzioni, associazioni, ad amici di Stremao e anche ad artisti e cantanti, su un’emergenza sulla quale si deve tenere sempre alta l’attenzione.

Interverranno tra gli altri il sindaco Matteo Biffoni, Fabrizio Tesi, Paolo Gonfiantin, Paola Guadagno, Piero Riccomini, Francesco Palloni, Riccardo Gentile, Tiziana Messina, Lucia Padovani Vannini e Angela Castiello. Una serata per salutare l’estate e confrontarsi sotto le stelle su un argomento che purtroppo riempe spesso le pagine della cronaca.