Pamela, la fuoriclasse del violino A 26 anni suona già nel mondo

Pamela Tempestini ha 26 anni e dal 2021 fa parte dell’orchestra del Conservatorio della Svizzera Italiana. Ha iniziato lo studio del violino all’età di sette anni alla Scuola di musica Verdi di Prato. Possiamo parlare di enfant prodige? "Non mi interessa dove arriverò – si schernisce la giovane violinista pratese –, quello che conta sono l’educazione e la passione". In quanto a educazione certo conta essere "figlia d’arte" avendo il padre Alberto pianista e compositore che scrive e pubblica musica. L’ambiente famigliare è stato importante. Un ricordo d’infanzia che può essere una traccia: "Avevo visto un violino in chiesa: babbo portami da qualcuno che mi insegni, gli chiesi subito". Quello che conta è la passione che nasce se incontri maestri come Marco Facchini, apprezzato docente di violino alla Scuola Verdi: "Facchini ha saputo individuare le mie qualità ed era conscio delle mie possibilità – dice Pamela –. Fino a 12 anni mi ha appassionato davvero tanto lavorare con lui in orchestra ". Dalla Scuola Verdi alla Scuola di Musica di Fiesole: "Mi sono qualificata col massimo dei voti sotto la guida di Alina Company e Yair Kless – racconta –, poi la presenza nella Camerata strumentale di Prato mi ha permesso di interfacciarmi con figure come Jonathan Webb, Giovanni Sollima, Pietro De Maria, Luigi Piovano, Grazia Raimondi, Alessio Bax". Pamela Tempestini ha vinto varie borse di studio, ma l’esperienza della Verdi, la prima, ha lasciato un segno tangibile: "Mi è stato riconosciuto il Premio Fioravanti 2013 come migliore allieva della scuola e nel 2015 il riconoscimento di Giovani talenti femminili della musica per la Toscana".

E la Svizzera? "Ho sentito il bisogno di nuovi stimoli – spiega – e a Lugano ho studiato col maestro Massimo Quarta: mi ha fatto capire che il violino non è uno strumento ma una parte organica di noi stessi". Un compositore preferito? "Non ce n’è uno, mi interessa comprenderne l’epoca, sia se suono Bach che Sibelius". Insisto: un sogno nel cassetto. "Il concerto di Brahms per violino". C’è un brano di tuo padre per violino e pianoforte: "Per adesso manca il tempo per suonare la musica del babbo..."

Goffredo Gori