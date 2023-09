Palla Grossa, i Verdi vincono la finalissima

Prato, 16 settembre 2023 – Con una prestazione super i Verdi di San Marco annichiliscono i Leoni Gialli di Santo Stefano e si aggiudicano l’edizione 2023 della Palla Grossa con un pesante 22-9.

Tribune gremite all'inverosimile per la finalissima in piazza del Mercato Nuovo. Splendido il colpo d'occhio colorato delle due curve, con striscioni, palloncini e fumogeni. Gran messere di questa speciale serata la leggenda del calcio storico fiorentino Gianluca

Lapi.

Grande tensione nell'aria prima del fischio di inizio. E poi si parte. Fin dall’inizio non c’è stata storia con i Verdi che al 12’ conducevano già 6-0. Il punteggio non è mai stato in bilico e la distanza fra i due quartieri, nonostante i tentativi dei Gialli di rimanere in partita, è via via aumentata fino al definitivo 22-9 che ha consegnato la manifestazione ai Draghi di San Marco. Per i Gialli la piccola consolazione di aver vinto la gara delle tessitrici.

Soddisfatto alla fine il sindaco Matteo Biffoni: «Spettacolo e fair play nell’arena, anche se i ragazzi non si sono mai risparmiati. Abbiamo trovato il giusto equilibrio per la manifestazione».