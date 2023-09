Palla Grossa, i Gialli ci credono Il pugile Ferramosca con i Leoni E c’è il primo calciante cinese

Dopo il ko in finale della passata edizione della Palla Grossa, i Gialli di Santo Stefano proseguono nel percorso di ricostruzione. A cavallo tra il 2013 e il 2015 i Leoni ruggiva nell’arena, ma non centrano il palio da 7 anni e ora vogliono sfatare il tabù. Troppo forti i Rossi di Santa Trinita in finale l’anno passato, ma in questa edizione il gap potrebbe essersi ridotto. O almeno, queste sono le sensazioni in casa dei Gialli, che sabato alle 21 sfideranno gli Azzurri di Santa Maria. L’anno scorso in semifinale non ci fu partita, con i Gialli a dominare fin dai primi minuti. Quest’anno i Leoni hanno inserito anche un preparatore di livello internazionale come il pugile Alex Ferramosca, che sarà nell’arena con i calcianti e un ruolo di spicco. Fra le novità, anche l’iscrizione del primo calciante di origini cinesi nella storia della Palla Grossa.

Ecco la lista dei calcianti gialli che potrebbero giocare: Gianfranco Aleandri, Filippo e Lorenzo Amerini, Francesco Baldini, Giuseppe Baleani, Matteo Balli, Antonio Banci, Christian Bardelli, Fabio Bartolini, Francesco Benelli, Yazhen Bi, Nicolò Bigagli, Alessandro Bolognino, Omar Boulares, Soufienomar Bouloum, Goffredo Brienza, Gianluca e Lorenzo Campanale, Niccolò Caputo, Lapo Ceccarelli, Michael Cerri, Mirko Chelli, Lorenzo Ciampi, Lorenzo Ciampolini, Francesco Cusano, Tommaso Dallaporta, Gianluca Dardi, Ivo Deiturbe, Francesco Delbene, Claudio Dellanina, Mario Desantis, Alessandro Divincenzo, Marco Fabeni, Gaddo Farsetti, Filippo e Francesco Fedi, Alex Ferramosca, Francesco Gaddini, Ivano Gelsomino, Michael Ghirlanda, Massimiliano Giardi, Tony Cristiano Giugni, Riccardo Guidoreni, Marco Lucchesi, Ivan Mannelli, Stefano Martini, Marco Martorana, Pierre Masina, Massimo Mazzoni, Claudio Mardegan, Mattia Mengoni, Lorenzo Mennini, Francesco Micheli, Fabio Morrone, Pietro Nasorri, Giacomo Neri, Damiano e Tommaso Nuti, Maurizio Orru, Francesco Orsolini, Niccolò Pagliai, Limaroberto Pereira, Rodolfo Pisaneschi, Alessandro Priolo, Giorgio Righini, Biagio Russo, Samuele Sala, Enrico Santi, Damiano Michele Sforzi, Soufiane Toure, Davide Vanelli, Clemens Johannes Matthias Vongunbkow, Francesco Zito, Matteo Zuccotti.

L. M.