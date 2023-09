Palla Grossa: Gialli in finale Gli Azzurri reggono solo 15’

di Leonardo Montaleni

I Leoni Gialli tornano a ruggire nell’arena della Palla Grossa. Orsi Azzurri di Santa Maria annichiliti con un pesante 15-2 e ancora fuori dalle posizioni che contano. La prima semifinale dell’edizione 2023 in piazza del Mercato Nuovo va al quartiere di Santo Stefano, che torna così a potersi giocare la finale e aspetta la vincente della seconda semifinale, in programma questa sera sempre alle 21, fra i campioni in carica delle Aquile Rosse di Santa Trinita e gli agguerriti sfidanti rappresentati dai Draghi Verdi di San Marco.

Ma torniamo alla prima semifinale fra Gialli e Azzurri. L‘esordio in piazza del Mercato Nuovo dell’antico gioco della Palla Grossa non è da tutto esaurito, ma il pubblico è presente a sostegno di entrambi i quartieri e si fa sentire. La madrina, quella sì, è di quelle da standing ovation ed è infatti Giuditta Galardi, pratese doc, ma soprattutto medaglia di bronzo con il Setterosa ai mondiali di pallanuoto, che ha aperto questa edizione facendo il suo in bocca al lupo a entrambe le squadre, subito dopo la sfilata delle dame, degli acquaioli, degli amici del fischietto e, ovviamente, dei calcianti dei quattro quartieri.

Pronti via e subito i Gialli di Santo Stefano si portano in vantaggio con la prima posta, ma gli Orsi Azzurri di Santa Maria agguantano il pari in un amen. Gli scontri sono accesi e vibranti. Di nuovo avanti i Leoni Gialli con la posta del 2-1 e poi di nuovo pari, 2-2. Al quarto d’ora la partita è ancora molto equilibrata. A questo punto, però, Santo Stefano trova un po’ di respiro e realizza in pochi minuti la terza, la quarta e la quinta posta, portandosi sul 5-2. A questo punto è l’espulsione di un calciante azzurro che fa sbandare gli Orsi, quasi impotenti di fronte alla fuga avversaria. I Leoni si issano agilmente sul 13-2. Gli animi si surriscaldano. Attorno al 46’, anche i Gialli subiscono un’espulsione, contemporanea ad altre due espulsioni sul fronte opposto: il capitano degli Azzurri e l’allenatore dei Gialli vengono fatti uscire dal campo. Ma non c’è partita ormai: finisce 15-2. "Onore agli Azzurri che hanno lottato fino alla fine. I Gialli si sono confermati squadra forte e veloce – ha chiosato Gabriele Villoresi, presidente del comitato Palla Grossa –. Ora sfida tra Rossi e Verdi. Sicuramente gli spalti saranno gremiti".