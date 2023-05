Palla Grossa, ecco le semifinali

Saranno gli Azzurri di Santa Maria e i Gialli di Santo Stefano, i Verdi di San Marco e i Rossi di Santa Trinita e le squadre che si affronteranno nelle semifinali della Palla Grossa in programma sabato 9 e domenica 10 settembre all’arena installata in piazza del Mercato Nuovo. La finale per il primo posto è in programma sabato 16 settembre. "La Palla Grossa ha un’importanza rilevante nella nostra città – sottolinea l’assessore allo sport Simone Faggi – e l’auspicio è quello di crescere anche negli anni che verranno, mantenendo e aumentando la capacità di mettere in connnessione i quartieri con la città. Per questo motivo quest’anno, in collaborazione con l’amministrazione, i quartieri organizzeranno quattro appuntamenti, a scopo benefico, con l’obiettivo di rafforzare questo legame e creare il giusto clima con l’avvicinarsi delle gare. Ringraziamo le squadre con i presidenti, il presidente del Comitato Gabriele Villoresi, gli acquaioli, gli Amici del Fischietto e tutti coloro che si impeganno per la riuscita di questo evento". Poi Villoresi: "I ragazzi sono pronti, si sono allenati molto durante questo anno anche con altre realtà fuori dalla nostra città, e addirittura regione, e siamo contenti di poter anche quest’anno tornare nell’arena di piazza del Mercato nuovo".