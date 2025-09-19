Prato, salta il torneo della Palla Grossa 2025: amarezza tra i Rioni per l’annullamento

Prato, 19 settembre 2025 – Niente Palla Grossa a Prato: è saltato il torneo 2025. Una notizia che, nel pomeriggio di venerdì 19 settembre, irrompe in città con il suo carico di delusione. C’è amarezza e incredulità nei Rioni, nell’anno in cui si era riusciti ad approntare una versione sui generis sull’erba dello stadio del rugby invece che sulla sabbia.

Ormai era tutto pronto. Nella giornata di sabato 20 ettembre ci sarebbe stata la prima partita tra i Gialli di Santo Stefano ed i Verdi di San Marco. Erano stati venduti i biglietti (oltre 350 solo per il primo incontro, stando ad una prima stima fornita dai Rioni) si erano mobilitati i volontari, i calcianti si erano allenati in primis per dare un segnale. Il problema, stando a quanto si apprende dal Comune è sorto a quanto pare a seguito di uno degli ultimi sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali che sarebbero stati alla base del «no» della commissione pubblico spettacolo: a seguito di alcuni lavori effettuati nei mesi scorsi sul Chersoni (che già lo scorso febbraio aveva denunciato problemi burocratici relativi alla sicurezza) mancherebbe infatti la certificazione dell'agibilità dell'impianto. Un aspetto sul quale ha posto l'accento nelle scorse ore anche la questura, chiedendo il certificato dei lavori eseguiti.

Due le riunioni svoltesi in Comune, nelle ultime ore, tra il Comitato della Palla Grossa, i gestori del Chersoni ed i dirigenti comunali con il subcommissario Lo Castro: il Comune si è detto disponibile a venire incontro ai richiedenti, proponendo lo slittamento di una settimana delle partite per poter produrre la documentazione necessaria. Gli organizzatori della Palla Grossa non hanno chiuso a questa possibilità, ma hanno chiesto al Comune un impegno formale che assicurasse lo svolgimento dell'evento. Una certezza che l'ente non ha potuto garantire, la cui assenza ha fatto saltare il banco.