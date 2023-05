Palla Grossa 2023, ecco le due semifinali. I Rossi di Santa Trinita per il poker

Prato, 20 maggio 2023 - Saranno Azzurri di Santa Maria contro Gialli di Santo Stefano e Verdi di San Marco contro Rossi di Santa Trinita le semifinali della Palla Grossa 2023. Gli incontri, in programma sabato 9 e domenica 10 settembre, sono stati sorteggiati questa mattina in Piazza del Comune. La manifestazione si terrà nell'area di Piazza del Mercato nuovo, con la finalissima in calendario per sabato 16 settembre. I Rossi di Santa Trinita proveranno a difendere il titolo conquistato nelle ultime tre edizioni. L'anno passato, sono stati i Gialli di Santo Stefano ad alzare bandiera bianca nell'atto conclusivo.

"L'antico Gioco della Palla Grossa ha una importanza rilevante nella nostra città - ha affermato l'assessore allo Sport Simone Faggi - e l'auspicio è quello di crescere anche negli anni che verranno, mantenendo e aumentando la capacità di mettere in connessione i quartieri con la città. Per questo motivo quest'anno, in collaborazione con l'Amministrazione, i quartieri organizzeranno 4 appuntamenti, a scopo benefico, con l'obiettivo di rafforzare questo legame e creare il giusto clima con l'avvicinarsi delle gare. Ringraziamo le squadre con i presidenti, il presidente del Comitato Gabriele Villoresi, gli acquaioli, gli Amici del Fischietto e tutti coloro che si impegneranno per la riuscita di questo evento". Villoresi che commenta così l'avvicinamento al torneo: "I ragazzi sono pronti, si sono allenati molto durante questo anno anche con altre realtà fuori dalla nostra città, e addirittura regione, e siamo contenti di poter anche quest'anno tornare nell'arena di piazza del Mercato nuovo".

Francesco Bocchini