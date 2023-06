Palestre, finisce la guerra Nuovo patto per gli spazi

"Abbiamo rotto un muro politico-amministrativo, rispondendo alle esigenze delle società". Bastano queste parole del capogruppo in Comune de Lo Sport per Prato, Enrico Romei, per spiegare le difficoltà vissute da associazioni e società sportive di Prato per ottenere gli spazi nelle palestre comunali e provinciali. Richieste letteralmente esplose post covid, con gli spazi che spesso si sono rivelati insufficienti. Finora le domande venivano inviate separatamente ai due enti, col risultato che spesso c’erano sovrapposizioni e che alcune realtà restavano penalizzate rispetto ad altre. Ora invece si crea un’unica cabina di regia, così da suddividere gli spazi provinciali e comunali sulla base delle reali esigenze e dei veri numeri delle società del territorio. Non solo. Per incrociare i dati Comune e Provincia hanno pubblicato contemporaneamente i due avvisi pubblici per la concessione degli spazi delle palestre e degli impianti sportivi. L’avviso è rivolto a federazioni nazionali sportive del Coni, enti di promozione sportiva, società sportive professionistiche, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni sportive studentesche, gruppi sportivi scolastici, associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative e amatoriali. Le domande dovranno pervenire entro le 13 del 10 luglio.

"Abbiamo raccolto le necessità e iniziato un percorso innovativo per cercare di affidare spazi a tutti, nel limite delle disponibilità, pensando ai bisogni – prosegue Romei –. Chi fa sport d’elite necessita di spazi adeguati per poter eccellere così come chi pratica lo sport di base per potersi sviluppare". Per quanto riguarda le palestre affidate a gestori esterni, come il PalaKobilica, la palestra di San Paolo, Gescal e il PalaRogai, da quest’anno le richieste dovranno pervenire direttamente al Comune che provvederà all’istruttoria e ne comunicherà l’esito ai gestori. Spetterà sempre al Comune gestire eventuali conflitti tra le richieste pervenute dalle associazioni, confrontandosi anche con la Provincia.

"Un accordo di cui si sentiva la mancanza – aggiunge il vicesindaco Simone Faggi –. E che consente un’equa distribuzione degli spazi". Il presidente della Provincia, Simone Calamai ha invece annunciato che le due nuove palestre di via Galcianese, a fianco del polo scolastico, saranno pronte per gennaio 2024: "Siamo ben consapevoli che le associazioni del territorio necessitano di maggiori spazi – conclude –. Per questo motivo Provincia e Comune stanno lavorando per arrivare quanto prima alla messa a disposizione di nuovi impianti, a partire da quello di San Paolo".