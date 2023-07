Palestra nuova alla scuola Mazzei Arrivano fondi per 360.000 euro

Un contributo da 360.000 euro per rinnovare gli spogliatoi e la palestra della scuola media "Filippo Mazzei" di Poggio a Caiano. Il contributo di Poggio fa parte di un "pacchetto" consistente di quasi 38 milioni di euro concessi dalla Regione. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in una nota, ha spiegato le motivazioni del bando e le scelte attuate dall’ente in materia di sport, in quanto fra le sue deleghe c’è anche questa. Il Comune di Poggio a Caiano, lo ricordiamo, aveva partecipato al bando nella precedente legislatura e nelle scorse settimane il consigliere di opposizione Francesco Puggelli aveva annunciato l’ammissione ai fondi che permetteranno di riqualificare la palestra della scuola, ricordando l’impegno nell’individuare i bandi più adeguati.

"Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti a sostegno della pratica sportiva in tutta la regione e questo bando – dice il presidente Eugenio Giani - è l’ultimo, significativo, risultato. Fin dall’inizio della legislatura mi sono posto l’obiettivo di investire non tanto sui grandi impianti, ma sulla possibilità di utilizzare e rinnovare gli impianti sportivi che ogni amministrazione ha ritenendo la pratica sportiva fondamentale. Nel 2021 abbiamo quindi pubblicato un primo bando da 10 milioni, cui è seguito un secondo bando, nel 2022, da 30 milioni, e quindi questo da quasi 12 milioni. Complessivamente abbiamo superato 50 milioni di euro di risorse grazie alle quali abbiamo finanziato interventi in ben 210 comuni toscani sui 273".

I progetti presentati riguardavano, in generale, l’ampliamento di spazi e impianti sportivi e la realizzazione di nuovi impianti ma anche interventi di recupero di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria, di miglioramento sismico, di efficientamento energetico, di messa a norma e messa in sicurezza; la realizzazione di nuovi spazi attrezzati e di aree verdi che favoriscano la pratica motoria e sportiva e l’ acquisto di arredi e attrezzature sportive.

Il progetto della scuola Mazzei è risultato sesto su 163 domande presentate e punta a riqualificare la palestra coperta che la mattina è usata dagli studenti e il pomeriggio dalle società sportive. Dunque sarà un intervento importante di cui potranno beneficiare molti ragazzi e giovani che praticano sport. Nella provincia di Prato sono stati ammessi al finanziamento anche il polo sportivo di San Paolo e il campo di calcio Canovai a Vaiano.

Una curiosità: nella graduatoria della Regione, probabilmente per un refuso, Poggio a Caiano è collocato ancora in provincia di Firenze.

M. Serena Quercioli