Palco d’autore Jamax trionfa a Genova

Una bella soddisfazione. Il cantautore Fabio Giuliani, in arte Jamax, ieri ha vinto a Genova il festival Palco d’autore (nella foto a sinistra). Tanti applausi per l’artista pratese che è arrivato alla finale del contest nazionale per autori, cantautori ed interpreti per il secondo anno consecitivo, questa volta conquistado il primo posto: in gara in Liguria insieme a lui c’erano 15 concorrenti, selezionati in base a oltre cinquecento canzoni in gara. Il brano presentato da Jamax si intitola"Per sempre tuo figlio", liberamente ispirato ad una poesia di Gabriele Corsi, celebre volto tv. Soltanto quindici brani nella finale, scelti tra gli oltre cinquecento candidati. Questa vittoria arriva in quasi in concomitanza con l’uscita del suo nuovo album che segna il debutto come solista, dopo un lungo percorso segnato da partecipazioni, duetti e collaborazioni con alcuni grandi nomi della musica (uno per tutti Cristiano Malgioglio per la canzone Notte perfetta). Dopo un anno di lavoro in studio con il maestro Pio Stefanini ed il compositore Stefano Simmaco, altro talento pratese, ecco l’album "Cosa vuoi fare da piccolo?" per le edizioni Music Valley Records. Cantautore sì ma con influenze e contaminazioni hip pop e indie, Jamax ha ormai alle spalle oltre venticinque anni di carriera, a partire dalla prima esibizione ad festival Arezzo Wave in cui si aggiudica la vittoria con il gruppo Parole del profeta. Ha anche lavorato per il cinema, componendo la colonna sonora del film

Non ci resta che ridere

di Alessandro Paci.