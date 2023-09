Palazzo Pretorio. Opere a Monaco per S. Francesco

Nuove collaborazioni tra il Museo di Palazzo Pretorio e istituzioni culturali internazionali: la Predella con San Gerolamo nel deserto; Morte della Vergine; Stigmate di San Francesco di Domenico di Francesco, detto Domenico di Michelino, e Zanobi Strozzi, la Madonna in trono col Bambino tra i Santi Gerolamo, Francesco, Antonio da Padova e Lodovico di Tolosa di Francesco Botticini e la Crocifissione con San Gerolamo e San Francesco e le pie donne di Scuola fiorentina, sono partite con destinazione Germania, alla volta del Diözesanmuseum München Freising, dove saranno esposte dall’8 ottobre al 7 gennaio per la mostra "San Francesco - Der Heilige aus Assisi". Un’altra occasione per far conoscere all’estero la collezione civica del nostro museo. E a proposito di Palazzo Pretorio c’è da ricordare che domani si celebrano anche in città le Giornate Europee del Patrimonio. Fra le iniziative in programma da segnalare "Da Palazzo a Palazzo", un’esclusiva visita guidata nel cuore di Prato e della sua storia, un itinerario che, snodandosi tra Museo di Palazzo Pretorio, Archivio di Stato e Palazzo Datini, consente di scoprire le molteplici sfaccettature della vita e dell’attività del grande mercante. Al Museo di Palazzo Pretorio è prevista una visita guidata alla mostra "L’albero degli Zecchini", dedicata al tema del denaro nella storia. Partenza da Palazzo Pretorio alle 15. Biglietto di ingresso come da tariffario, visita guidata gratuita.

Infine, domenica è in programma una nuova visita guidata gratuita all’area archeologica di Gonfienti, domenica 24 settembre alle 9.30: un’occasione per conoscere le radici etrusche di Prato. L’appuntamento rientra tra le iniziative promosse dal Consiglio Regionale della Toscana nell’ambito della Giornata degli Etruschi 2023, ed è gratuito. Info e prenotazioni a [email protected]. Partenza dall’area archeologica. Si consiglia di parcheggiare nei pressi del Mulino di Gonfienti, tappa finale del tour.