Palazzo Pretorio compie 9 anni E li festeggia così

Buon compleanno Palazzo Pretorio. Il 12 aprile il Museo celebra il nono anniversario dalla riapertura del 2014 e come da tradizione festeggerà con una serie di iniziative per condividere questo importante traguardo con la comunità cittadina e tutti gli amanti dell’arte e della cultura. Attività per le famiglie e i bimbi, ingressi gratuiti, concerti, iniziative culturali: un ricco calendario di appuntamenti, alcuni dei quali su prenotazione che può essere già effettuata. Il giorno del compleanno il museo sarà aperto dalle 10.30 alle 18.30 a ingresso libero, un’occasione unica per ammirare le opere della collezione permanente, gioielli di inestimabile valore che raccontano la storia di Prato, come le opere di Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Donatello, Filippo e Filippino Lippi, la gipsoteca di Lorenzo Bartolini, e altre ancora. Per l’occasione, sarà possibile visitare anche la mostra temporanea "Gli amici pittori di Cesare Guasti nelle collezioni comunali". Sempre il 12 aprile Palazzo Pretorio aprirà le sue porte alle scuole di ogni ordine e grado, con un invito a partecipare ad attività e visite guidate all’interno del Museo, in questo caso la prenotazione è obbligatoria: scrivere a [email protected] per partecipare. Nel pomeriggio falle 16.30 alle 18.30 laboratori gratuiti per famiglie con bimbi dai 3 agli 11 anni, per imparare e giocare con l’arte divertendosi; prenotazione obbligatoria a [email protected] Alle 21 si festeggia con la musica e la Magical Mystery Orchestra della Scuola Verdi. Il concerto dal titolo "Prato vai in Penny Lane!" si svolgerà al Palazzo della musica in via Santa Trinita, sede anche della scuola: la formazione di circa trenta allievi sotto la guida del professor Riccardo Galardini, propone un repertorio con i più belli e preziosi materiali pop sinfonici che i Beatles ci hanno lasciato, con arrangiamenti fedeli ed altri originali, alcuni scritti dagli allievi stessi. Prenotazione consigliata 0574 1837859 o [email protected] Si finisce con la musica il 16 aprile alle 16 con il concerto dell’Ensemble Biagio Pesciolini della Verdi, che eseguirà un repertorio di canti del repertorio madrigalistico. Per partecipare è necessario il biglietto di accesso al museo.