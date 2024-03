Palazzo Pretorio, colazione in musica

La domenica al museo: due appuntamenti domani a Palazzo Pretorio. Alle 10.30 Colazione ad arte, con un repertorio di composizioni per fagotto eseguite dal giovane e talentuoso musicista pratese Mariano Bocini (nella foto). In programma la Suite n. 1 per violoncello Bwv 1007 di Bach (preludio, allemanda, corrente, sarabanda, minuetto i/ii, giga), di Malcom Arnold Fantasy for bassoon Op. 86, di Francisco Mignone brani dai "16 Valsas para fagote solo". Il concerto è organizzato in collaborazione con la Scuola Verdi e la Camerata strumentale. Costo dieci euro, prenotazione obbligatoria al numero 0574 1837859 o alla mail [email protected]. Sempre domani per i più piccoli alle 16 è in programma Arte da costruire. Sette elementi da combinare tra loro per creare nuove forme, tanta fantasia e creatività: sono gli ingredienti del laboratorio artistico per famiglie e bimbi dai tre ai sette anni. Dopo una ricerca di personaggi e animali nelle opere della collezione, i bambini si cimenteranno nell’abbinamento delle forme, animando di vita il museo. Il costo dell’attività è cinque euro, la prenotazione obbligatoria alla mail [email protected]