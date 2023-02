Palazzina dell’ospedale: il cantiere che verrà

Primo sopralluogo della Nbi spa nell’area in cui dovrà sorgere la nuova palazzina del Santo Stefano: un’operazione che potenzierà l’ospedale con oltre cento posti letto in più. Accompagnati dall’ingegner Gianluca Gavazzi, responsabile dell’ufficio tecnico dell’Asl Centro, i tecnici della azienda romana, che il 13 ottobre scorso ha vinto la gara di appalto per l’ampliamento del nosocomio pratese, hanno preso visione degli spazi adiacenti all’edificio principale a cui la nuova struttura si collegherà tramite un percorso sopraelevato. Uno step importante che anticipa la firma del contratto definitivo e l’apertura del cantiere. Se non ci saranno ulteriori novità dalla sentenza del Tar rispetto al ricorso presentato dalla Nigro Costruzioni di Prato, seconda classificata nella gara (la prossima udienza nel merito è prevista per il primo marzo, dopo che i giudici del tribunale amministrativo toscano hanno rigettato la richiesta di sospensiva da parte della ditta pratese) l’obiettivo è di avviare il cantiere entro la fine di aprile. L’azienda sanitaria, infatti, ha deciso di proseguire con l’iter tramite la dichiarazione di aggiudicazione, nonostante pesi sull’intera operazione la spada di Damocle del Tar. In ballo ci sono 10 dei 19 milioni di euro concessi dallo Stato per l’opera che in totale costerà 25 milioni e mezzo...