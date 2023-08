Palasport chiuso a Poggio a Caiano: Palandri replica, interviene l'ex sindaco Martini

Sul Palazzetto dello sport chiuso, è intervenuto anche l’ex sindaco di Poggio a Caiano, Marco Martini, dal momento che l’ultimo certificato di staticità risale al 2003 e quindi durante il suo operato.

"Nel periodo della mia amministrazione – spiega – tutte le gare di affidamento per la gestione dell’impianto e gli eventi che si svolgevano al palazzetto, avevano sempre avuto le necessarie autorizzazioni dalle Federazioni nazionali competenti e dagli organismi di controllo. Nonostante le importanti ristrutturazioni fatte nel 2015, non metto in discussione la necessità di adeguamenti e di interventi alla struttura, anche per la continua modifica della normativa vigente sulle strutture pubbliche, ma cercare la scusa della chiusura per dare la responsabilità ad altri non è serio, né corretto e dimostra una chiara incapacità amministrativa".

Col sindaco Riccardo Palandri, invece, si schiera Fratelli d’Italia attraverso il coordinatore dei Comuni Medicei Giovanni Sardi, il consigliere comunale Matteo Bonfanti e il consigliere provinciale Tommaso Cocci.

"Quella del sindaco Palandri può apparire come un’azione impopolare, ma in realtà è un atto di responsabilità, lungimiranza e trasparenza, verso le centinaia di famiglie poggesi e le associazioni sportive, alle quali ora si intende dare risposte e soluzioni definitive in merito alla sicurezza degli spazi. Il sindaco, carte alla mano, ha preso atto dell’inadeguatezza dei sistemi di sicurezza, a partire dagli impianti antincendio, e si è mosso da buon padre di famiglia".

Palandri intanto replica con un post sulla sua pagina social. "Da quando è uscita la notizia della chiusura del palasport, sono stato attaccato da chi mi definisce inesperto, sostenendo che potevano essere trovate altre soluzioni meno drastiche. Sarò anche inesperto ma ho agito da persona di buon senso quale sono e cercando di comportarmi da buon padre di famiglia secondo coscienza. Se fossero stati effettuati i dovuti controlli, oggi non sarei costretto a chiudere il Palasport".