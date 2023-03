Palandri, progetto "Per Poggio" "Viabilità migliore tra le priorità"

Un simbolo semplice, un tondo con i colori blu e arancione e la scritta "Per Poggio". Ieri Riccardo Palandri, candidato sindaco civico appoggiato dal centro destra, ha presentato insieme alla coalizione, il simbolo che sarà sulla scheda elettorale del 14 e 15 maggio per le amministrative. L’incontro, nel dehors del bar Cavalieri, era aperto ai cittadini e sono state ascoltate le idee. "Il mio obiettivo – ha precisato Palandri – è fare il bene del paese e non coltivo altre ambizioni. In questi giorni mi sono confrontato con i tecnici per verificare le criticità in particolare per la viabilità e trovare risposte che faranno parte integrante del nostro programma elettorale". Gli alleati si sono soffermati sulla questione del rifacimento di piazza XX Settembre: "Era necessario – ha evidenziato Gabriele Borchi di Forza Italia – spendere circa 1 milione e 200.000 euro per un intervento dal gusto discutibile, anziché investire in opere necessarie? E le opere necessarie sono strade e marciapiedi in buone condizioni, dove la gente non rischia di cadere a causa delle buche. Il palazzo comunale è la casa dei cittadini i quali vengono fatti entrare da un portone con accanto i bidoni della spazzatura: sono piccole cose da cambiare, per noi significative. Il nostro rapporto con la cittadinanza è e sarà fatto di incontri, non tramite le dirette social". Renzo Breschi, commerciante, si è schierato a sostegno di Palandri: "Non ho alcuna tessera di partito e in questi anni ho vissuto la difficoltà di non poter mai parlare con chi aveva competenza in vari settori e il commercio in questo paese ha bisogno di molte attenzioni". Il gruppo di lavoro di Palandri sta ultimando le procedure per allestire la sede del Comitato elettorale che sarà in zona centrale. "Abito a Poggio da 16 anni – è intervenuto Paolo Tognoni De Pugi – e con rammarico devo dire che in questi anni tante cose sono cambiate in peggio: c’è un forte disagio sociale, abbiamo assistito ad una urbanizzazione come quella di via Granaio che lascia perplessi molti cittadini e il parco del Bargo al suo interno è pericoloso: vi sono alberi da tagliare e da ripiantare. E’ vero che è di proprietà del Demanio e non del Comune ma è un polmone verde di cui usufruiamo noi e non si può lasciare in queste condizioni".

Diletta Bresci, capogruppo della Lega, si è soffermata sulla necessità di ascoltare la cittadinanza: "Sino ad ora sono state fatte scelte contrarie al benestare della gente. I progetti prima devono essere discussi con gli elettori e poi presentati". La coalizione di Palandri si presenterà con un’unica lista di candidati ed è aperta a chiunque vuole offrire impegno e collaborazione. M. Serena Quercioli