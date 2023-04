Palandri e Puggelli, le squadre I 24 in pista per il consiglio Nomi, professioni e curiosità

Poco più di due settimane al voto. Ecco il riepilogo dei candidati consiglieri delle due liste e qualche curiosità. Con il candidato sindaco civico Riccardo Palandri sostenuto dal centrodestra figurano l’imprenditore Renzo Breschi, il geometra Fabrizio Campanelli, l’avvocato Gianni Risaliti. Due candidati arrivano dal mondo delle Misericordie: Mauro Mazzoni autista-soccorritore a Poggio e Valentina Lanzilotto, consigliera uscente di FdI e soccorritrice a quella del Campo di Marte. Piero Baroncelli è il decano: 65 anni, pensionato, da sempre impegnato nel mondo del volontariato, dalla Pro Loco alla Fratres. Due pure le docenti: Patrizia Cataldi che insegna matematica e fisica al Gramsci Keynes e Chiara Guazzini professoressa di religione al Buzzi (è anche consulente grafologo con indirizzo peritale). Diletta Monni è modellista in un’azienda di abbigliamento. Matteo Bonfanti è il più giovane con i suoi 23 anni: è laureato in scienze politiche e studia per la magistrale a Firenze. Diletta Bresci è consigliere uscente della Lega. Chiude un carabiniere, Alessandro Mancini.

Nella lista di Francesco Puggelli, sindaco uscente del Pd, il più anziano è Piero Coppini, 74 anni, pensionato ma noto ex commerciante e fondatore del Viola Club mediceo. Il più giovane è Yohannes Tasselli, 22 anni, studia al conservatorio e durante il lockdown scrisse al sindaco per chiedere la realizzazione di un playground, che lo scorso novembre è stato inaugurato in piazza Taranto. I candidati dipendenti pubblici sono Francesco Ricciarelli e Sabrina Cavini Benedetti, Francesca Banchini, docente di lettere e Sara Sostegni, collaboratrice scolastica. Dal ramo sanitario provengono Alessandro Pucci, infermiere e Paola Vettori, farmacista. Ci sono poi l’impiegato Gianluca Pucci, l’architetto Stefano Ceccarelli e Francesca Faggi, attiva nella Pro Loco. Infine, Marina Sforazzini è laureata in relazioni internazionali.

M. Serena Quercioli