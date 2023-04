Palandri, c’è Poggio delle donne "Contro narrazioni e ipocrisia"

Poggio delle donne: è il titolo dell’iniziativa a cura di Azzurro Donna, che si svolgerà domani alle 18.30 alle Scuderie Medicee. Sarà l’occasione per fare il punto sul territorio e sulle proposte riguardanti le politiche inclusive e di genere della Lista Palandri. Interverranno le coordinatrici regionale e provinciale di Azzurro Donna, Rita Pieri e Marianna Baldi, le candidate della Lista Palandri Diletta Bresci, Patrizia Cataldi, Chiara Guazzini, Valentina Lanzilotto e Diletta Monni, insieme al candidato sindaco Riccardo Palandri. "È un’iniziativa necessaria, perché sono necessarie parole di verità, davanti alle narrazioni del sindaco di Poggio – spiega Rita Pieri –. Racconta di una scuola innovativa, aperta e inclusiva, i soliti aggettivi, ma non parla della situazione strutturale delle scuole, al di là dei recenti allagamenti alle materne Pertini, o dei topi “campagnoli” alle elementari Lorenzo Il Magnifico, o dei bagni della palestra delle medie Mazzei. I problemi concreti delle scuole, dei ragazzi e delle loro famiglie non credo proprio si possano risolvere con la retorica della prima sindaca cinese". Pieri ricorda di aver vissuto tante battaglie elettorali a Poggio, da democristiana e da dirigente di Forza Italia. "Indimenticabile quella del ‘98 contro Silvano Gelli, che vinse anche per le divisioni del centrodestra, ma riconosco che è stato un bravo sindaco, conoscitore del paese, persona onesta, concreta", sottolinea. La dirigente azzurra non risparmia critiche al candidato avversario. "In questi anni grazie alle innumerevoli dirette Facebook di Puggelli mi sono fatta un’idea abbastanza chiara – aggiunge –: si vanta di cose che non lui ma altri prima di lui hanno fatto senza nemmeno citarli, racconta una realtà che non c’è. Il paese bello e colorato di cui parla non è nelle buche sulle strade aggiustate in modo maldestro prima delle elezioni, non è nelle condizioni del cimitero, non è in quel progetto di piazza XX Settembre, o nel disastro del ponte al Mulino. La bellezza di Poggio, un comune che conosco bene e a cui sono molto legata, non è certo merito suo, fa parte della storia di questo luogo, dai Medici in poi". L’iniziativa di domani, spiegano Pieri e Baldi, "è stata organizzzta perché non sopportiamo l’ipocrisia, perché i cambiamenti hanno bisogno di verità, di libertà, di competenza, della forza delle donne". Infine, le dirigenti azzurre ribadiscono che "non è una questione di destra e di sinistra, ma di reale attenzione per il bene comune, contro le narrazioni e i privilegi che anche al Poggio in questi anni le narrazioni hanno generato".