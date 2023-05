Palandri: avanti con il polo sportivo "Puggelli non dice tutta la verità A Candeli vincolo solo temporaneo"

"Sul polo sportivo a Candeli, Puggelli ha scoperto l’acqua calda. Era evidente a tutti che per realizzare l’infrastruttura serviva una variante urbanistica con gli strumenti dati dal nuovo codice degli appalti. Ed era chiaro che serviva uno studio idraulico con annessa conferenza di servizi, per verificare la fattibilità dell’opera. Ma perché Puggelli non dice tutta la verità?". Il candidato Riccardo Palandri ha un elenco di domande da fare al sindaco uscente. "Perché non dice ai poggesi che su quell’area il vincolo, previsto dall’Autorità di Bacino e indicato nel Piano di assetto idrogeologico, ha carattere temporaneo? E perché non dice che può essere svincolata qualora non risulti determinante per il Piano dell’Arno? Perché Puggelli non dice che il Piano nel 2016 è stato integrato dal Piano di gestione del rischio alluvioni con una nuova cartografia e nuove norme? E perché non dice ai poggesi che il Comune ha approvato nel marzo 2023 la variante al piano strutturale e del piano operativo, classificando quelle aree sotto il profilo idraulico in parte a bassa pericolosità, in parte a media pericolosità e solo una porzione a elevata pericolosità?". La replica non finisci qui. "Puggelli e i suoi tecnici forse vogliono nascondere che a fronte dei proclami, non sono riusciti in cinque anni né a prevedere una cassa d’esondazione, né a sollecitare uno studio per comprenderne la reale utilità, né a pianificare il futuro di quella zona con il quadro normativo di riferimento – agguiunge –. Bene, visto che non l’hanno fatto loro, saremo noi come uno dei primi atti della futura giunta a dare avvio a tutte le procedure di verifica legate alla possibile realizzazione del polo sportivo".

Palandri cita riferimenti normativi e parla di "attacco strumentale" del sindaco uscente. "Puggelli viene smentito dalle stesse carte che ha presentato per screditare il nostro progetto", dice. Si tratta, lo ricordiamo, di un centro da 4,5 ettari fra campi da calcio, paddle, tennis, atletica, calcetto e altre nuove discipline sportive da realizzare nella zona di Candeli - via Lombarda.

Nel mostrare la mappa dell’area, il candidato sindaco civico evidenzia come la zona interessata rientri negli interventi strutturali di tipo B, cioè aree temporaneamente vincolate per l’edificabilità ma che possono essere svincolate ove risultino non determinanti. "Il Piano di gestione del rischio idraulico del 2016 – aggiunge – pone quelle aree fra bassa, media ed elevata pericolosità idraulica, mai nella categoria di rischio assoluto. Ciò significa che dovrà essere uno studio idraulico a determinare la fattibilità dell’intervento che potrà prevedere anche specifici interventi compensativi, come indicato negli strumenti di pianificazione comunale recentemente approvati". Ma non finisce qui. "Se in quel punto Puggelli davvero voleva realizzare una cassa d’esondazione come da lui stesso segnalato – dice –, perché ha previsto la realizzazione di due nuovi fabbricati residenziali a pochi metri da quell’area? Tra l’altro con una quota sul livello del mare a 38 metri, più bassa rispetto ad altri punti dove dovrebbe nascere l’ipotetico bacino d’esondazione che per buona parte è a 39 metri. Senza dimenticare che vorrebbe fare passare il Ponte alla Nave dall’interno di una cassa d’espansione". Il progetto della lista Palandri "è invece far passare la nuova arteria lateralmente rispetto a quel terreno, così da assicurare ben altro futuro e ben altro rilancio all’intera area, preservando la futura viabilità". Infine, carte alla mano, Palandri cita gli indirizzi forniti dallo stesso Piano di gestione del rischio idraulico: "All’articolo 8, punto F – spiega – sono consentite destinazioni in quell’area a uso ricreativo sportivo".

Sul polo sportivo interviene anxche Fabrizio Campanelli, candidato al consiglio comunale nella lista Palandri. "E’ squallido da parte di Puggelli rievocare drammi del passato in campagna elettorale al solo fine di suscitare indignazione nella popolazione – sottolinea -. Sul polo sportivo si va avanti, con tutte gli strumenti tecnici e normativi del caso. Continueremo a presentarlo alle società sportive del territorio, che sono parte integrante del progetto e che meritano impianti all’altezza della qualità che ogni giorno mettono al servizio del territorio".