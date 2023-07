Pagliette, il dono a Pistoia La mano di Musciattino

La galanteria esiste anche fra i goliardi. E, incredibile, per una volta senza considerare i campanili. Le Pagliette del Buzzi ieri si sono impegnate in una particolarissima "restituzione storica" in quel di Pistoia, proprio in occasione del giorno di San Jacopo, patrono cittadino, e della Festa dell’Orso. I giovani goliardi sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Alessandro Tomasi, al quale hanno riconsegnato la mano (non poniamo limiti alla fantasia goliardica) di Giovanni di Ser Landetto da Pistoia, detto "Musciattino". Un cimelio di comprovata importanza, rimasto nascosto per secoli sul nostro territorio e poi tanto "improvvisamente", quanto "casualmente" ritrovato dal Club delle Pagliette, che, informatosi sugli eventi storici, ha prontamente deciso di restituirlo alla sua terra natia.

Leggenda narra, infatti, che il 27 luglio 1312 il canonico Giovanni di Ser Landetto da Pistoia, detto appunto Musciattino, tentò d’impadronirsi della reliquia della Sacra Cintola per portarla nella sua città. Il 29 agosto del 1512, in occasione del Sacco di Prato, però, tale riprovevole gesto fu riscattato dal valente spadaccino Franco Gori e da altri 600 uomini d’arme del contado di Pistoia, che si sollevarono, a costo della propria vita, contro il nemico spagnolo a fianco dei pratesi. Per questo atto di coraggio e come prova di amicizia, quindi, le Pagliette hanno deciso di restituire ieri, nel giorno più caro ai pistoiesi, quello di San Jacopo, la mano del Musciattino che fu prima tagliata e poi lanciata dalle mura del Duomo di Prato.

Assieme alla mano di Ser Landetto da Pistoia, al sindaco Tomasi sono stati consegnati anche il santino di San Jacopo, ritrovato in una tasca delle vesti del Musciattino, e pure il sasso di serpentino utilizzato per la sua lapidazione.

Il primo cittadino di Pistoia, oltre a firmare formale ricevuta per la restituzione della mano e di tutto il resto, ha talmente apprezzato il gesto cavalleresco delle Pagliette da aver loro promesso, pare, di assistere alla prossima edizione della Rivista del Buzzi (a patto però che non vi siano solo e soltanto battute sui pistoiesi), che andrà in scena tra fine febbraio e inizio marzo.

Leonardo Montaleni