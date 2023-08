"Paga e ti rendo la borsa" Tenta di estorcerle soldi Ma la donna lo incastra

Estorsione è l’accusa che ha portato all’arresto di un uomo di 41 anni, di nazionalità cinese, nel tardo pomerriggio di domenica scorsa. Arresto avvenuto alla stazione di Prato Porta al Serraglio, a seguito di una particolare operazione condotta dagli agenti della polizia di Prato e partita dalla denuncia fatta da una giovane donna di nazionalità cinese.

La donna aveva infatti segnalato alla questura che un connazionale, attraverso una piattaforma telematica particolarmente utilizzata dalla comunità cinese, l’aveva contattata alcuni giorni prima per riferirle di essere in possesso di una borsa con i suoi effetti personali, il cui smarrimento era stato peraltro da lei denunciato proprio alla Questura. Il 41enne avvrebbe quindi tentato l’estorsione, chiedendole 500 euro in cambio delle restituzione della borsa. Lei inizialmente ha accettato la proposta, ma cercando di abbassare il prezzo pattuito, "accordandosi" per una cifra pari a 280 euro e individuando nella stazione di Porta al Serraglio, il luogo adatto per lo scambio.

La donna, in realtà, ha colto l’occasione per tendergli ‘una trappola’, segnalando alla polizia la situazione.

Sul luogo sono state così inviate due volanti e, preso contatto con la donna, gli agenti hanno sorvegliato l’area e quindi individuato l’uomo nel momento esatto in cui stava avvenendo lo scambio. I due si sono incontrati sulla scalinata che porta a piazza dell’Università.

La giovane cinese ha potuto così recuperare, parte dei suoi documenti e dei suoi effetti personali, che erano nel sacchetto di plastica consegnatale dall’estorsore, il quale si è allontanato subito con il denaro. Gli agenti sono quindi intervenuti tempestivamente, fermando l’uomo che aveva il volto coperto da una mascherina chirurgica e che ha accennato senza successo la fuga, prima di essere bloccato.

Il balordo è stato trovato in possesso della somma di 280 euro appena ricevuta. Il 41enne, residente a Milano, è stato così arrestato per il reato di estorsione e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo.