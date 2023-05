Pacchetto sicurezza "Telecamere anti crimine e attraversamenti protetti"

La sicurezza sempre al centro dell’attenzione. Il candidato sindaco Riccardo Palandri, insieme ad Alessandro Mancini (foto), candidato al consiglio e carabiniere di professione, punta dritto sul potenziamento della videosorveglianza. "Una delle priorità è quella di installare telecamere ai varchi d’ingresso: Ponte all’Asse, Ponte al Mulino e la rotonda di Poggetto, un sistema che preveda anche la lettura delle targhe – spiega Mancini – fondamentale per il riconoscimento di veicoli rubati o inseriti in specifiche blacklist delle forze dell’ordine. Su questo tema siamo in netto ritardo rispetto agli altri comuni della provincia, un gap che va colmato al più presto". Poi c’è da rafforzare la rete di telecamere cittadine, utili in tanti contesti. Il centrodestra ha già fatto una mappatura precisa: 5 telecamere (sempre con il Targa System) servono fra via del Granaio e via Foscolo, fra via Brunelleschi e via Michelangiolo e in viale Matteotti zona Pam. Da coprire, inoltre, la zona fra via Bonistallo, via della Petraia e via Madonna del Violo, più quella fra via Risorgimento e via Aldo Moro.

Il piano prevede poi l’installazione di telecamere con vista a 360 gradi destinate ai giardini pubblici di via Virginia, via Sottombrone, piazza Di Vittorio, via Condotti, via Monteverdi, via Toti, via Pascoli e via Carducci, mentre quelle con raggio di 180 gradi servono per l’ingresso delle scuole: il nido comunale L’Albero Verde, Pertini, De Amicis, le paritarie Sacro Cuore in via dell’Ambra e piazza Santissimo Rosario, alle Mazzei in via Donizetti e via don Milani, e alle Il Magnifico.

Palandri nel "pacchetto sicurezza" inserisce un argomento molto sentito, gli attraversamenti pedonali. "In base alle caratteristiche della strada serviranno attraversamenti pedonali luminosi, e se possibile rialzati, in via Cavour, via Padre Maccanti, via Garibaldi e via Rossini. L’idea è quella di effettuare interventi e ammodernamenti in ogni rione, in sinergia con la polizia municipale e i carabinieri".