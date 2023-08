Pacchetto scuola al via Domande solo online

Da lunedì 28 agosto via alle domande per ottenere i benefici economici del "pacchetto scuola", finalizzato a sostenere le famiglie in stato di disagio economico-sociale e a contrastare l’abbandono scolastico.

La domanda potrà essere presentata per gli alunni che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori), statali o paritarie, appartenenti a nuclei familiari con un Isee inferiore a 15.748 euro e residenti nel comune di Montemurlo. Le domande potranno essere presentate, esclusivamente online, fino a mercoledì 22 settembre.

"Il pacchetto scuola rappresenta un’ importante forma di sostegno, soprattutto in questo momento di crisi – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione, Antonella Baiano – un modo per sostenere il percorso di studi di tutti i ragazzi e favorire il loro successo formativo. Fin da ora, è importante acquisire tutta la documentazione richiesta per poter inserire rapidamente la domanda nel sistema ed accedere al beneficio".

L’incentivo viene dato dalla Regione, attraverso i Comuni, per sostenere le spese scolastiche come l’acquisto di materiale didattico e utilizzo dei servizi.

Per compilare le domande basterà collegarsi all’indirizzo: https:montemurlo.simeal.itsicarebenvenuto.php.

Chi non dispone di un computer potrà usufruire della postazione presente all’Ufficio Pubblica istruzione (piazza Don Milani, 2), al quale potranno anche rivolgersi coloro che dovessero aver bisogno di assistenza sia telefonicamente chiamando lo 0574.558582 che via mail, scrivendo a [email protected]

Il bando completo è disponibile sul sito del comune di Montemurlo.