Ovattoni: "Serve pattuglia fissa della municipale"

"L’aggressione avvenuta al Wallace evidenzia come Prato, oramai, sia sotto scacco della criminalità – commenta Patrizia Ovattoni, consigliera di Fdi – I pratesi non sono più liberi di circolare tranquillamente nella propria città perché a rischio di aggressioni di tutti i tipi. Tutto questo – prosegue – nella piena noncuranza dell’assessore alla sicurezza e del sindaco, il quale ha sempre sostenuto che si tratta di "percezione" di insicurezza, quando in realtà i fatti parlano chiaro". La consigliera di Fratelli d’Italia ritiene che siano necessari, in determinate aree della città, maggiori controlli. Una di queste zone è proprio piazza Mercatale, ricca di locali e soprattutto nel weekend al centro della movida pratese. "Occorre una pattuglia della Municipale fissa, che vigili allo scopo di prevenire e reprimere tempestivamente i reati". Annuncia quindi la presentazione di un’interrogazione in consiglio comunale proprio "affinché venga istituito questo servizio".