Ottobre caldo, ma nei negozi si pensa già al Natale

PRATO

Da ieri, forse, è arrivato l’autunno, di sicuro in alcune catene è già arrivato il Natale. E il calendario dice metà ottobre. Che ci sia una tendenza ad anticipare ormai è chiaro da anni, ma forse questa volta la corsa è cominciata davvero troppo presto, anche perché fino a sabato era praticamente estate. Così capitava, magari girando da Primark, di vedere clienti in ciabatte a dare un’occhiata alle palle di Natale da attaccare all’albero. Alberi che invece sono già in vendita ad esempio da Maury’s. Ma non solo quelli: anche lucine e altri oggetti indispensabili per preparare la casa all’avvento di Babbo Natale. Certamente questa corsa così anticipata dimostra come l’autunno, dai commercianti, ormai sia dato per perso o quasi a causa del caldo anomalo: meglio puntare direttamente su dicembre, sperando che arrivi almeno un po’ di freddo.