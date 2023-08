Prato, l’ostensione in cattedrale per Santa Maria

Prato, 15 agosto 2023 – Come sempre il 15 agosto per Prato è uno dei giorni riservati all’ostensione del Sacro Cingolo. La tradizione si è ripetuta alle 18, prima della messa officiata dal vescovo Nerbini per la festività mariana per eccellenza, l’Assunzione di Maria.

Non ci sarà molto da aspettare per la prossima ostensione: l’8 settembre, Natività di Maria, la vera festa della città che di fatto può contare su due feste patronali, l’8 settembre appunto e Santo Stefano a dicembre.

Il solenne pontificale del mattino, alle 10, sarà presieduto dal cardinale Gualtiero Bassetti, ex presidente della Cei. Al termine della celebrazione, mostrerà la Sacra Cintola di Maria ai fedeli presenti in chiesa, rivolgendosi in particolare agli anziani e ai disabili, e poi benedirà i ceri che anche quest’anno l’Amministrazione comunale donerà alla diocesi per illuminare la cappella del Sacro Cingolo. La celebrazione verrà trasmessa in diretta su Tv Prato (sul canale 75 e in streaming). Poi a sera torna l’appuntamento con il Corteggio storico. Chiuderà la giornata di festa il rito dell’ostensione del Sacro Cingolo officiato da monsignor Nerbini.