Ostensione Cintola Prato: Donatello dal Pulpito

Ferragosto, ovvero la festa di Santa Maria, che celebra l’Assunzione al cielo della Madonna. L’antica tradizione, tratta dal Vangelo apocrifo dello Pseudo-Giuseppe d’Arimatea, vuole che proprio durante la propria Assunzione al cielo Maria abbia donato la cintura all’Apostolo Tommaso: quella in programma oggi è dunque un’ostensione particolarmente sentita dai pratesi, la terza dell’anno – dopo Pasqua e il 1° maggio – in cui viene mostrata la reliquia simbolo della Chiesa e della città. Il programma prevede alle 17 la recita del rosario, alle 17,30 il canto dei Vespri solenni; alle 18 circa l’ostensione officiata dal vescovo Giovanni Nerbini nella basilica cattedrale di Santo Stefano e sulla piazza del Duomo, dal pulpito di Donatello e Michelozzo. Al termine verrà celebrata in duomo la messa festiva. Al rito parteciperà anche il sindaco Matteo Biffoni, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, comproprietaria della Cintola insieme alla Diocesi.