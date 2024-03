Oste vetrina delle collezioni inverno: "Il 2025 anno dei filati rigenerati"

La fiera del tessile torna a far tappa a Montemurlo. Si è aperto a villa Scarfantoni, con un buon numero di visitatori ’Rappresentando’ il salone delle agenzie di rappresentanza pratesi, giunto alla 42esima edizione. Tanto interesse e partecipazione già dalle prime ore di apertura della storica manifestazione, che accoglie 14 agenzie di rappresentanza pratesi che presentano le collezioni filati autunno-inverno 2025-2026.

Un’opportunità per tecnici, creativi, filature, maglifici che in poco tempo hanno modo di visionare le collezioni filati dei maggiori produttori italiani, pratesi ed esteri. "La parola d’ordine di questa 42esima edizione di Rappresentando è sostenibilità - spiega Riccardo Mariotti, tra gli organizzatori dell’evento -. Tutte le agenzie presenti portano prodotti che guardano alla ricerca della sostenibilità ambientale. Rappresentando ogni anno è una una vetrina importante per mettere in contatto in poco tempo i clienti con le agenzie di rappresentanza". Solo dopo poche ore dall’apertura del salone i segnali sono positivi e segnano una leggera ripresa del settore, che guarda al futuro con fiducia. "Siamo felici che Rappresentando abbia scelto, per il secondo anno consecutivo, Montemurlo come location del salone delle agenzie di rappresentanza pratesi - sottolinea il vice sindaco Giuseppe Forastiero, che stamattina ha fatto visita agli stand a Villa Scarfantoni –. Montemurlo dimostra la sua centralità di distretto produttivo attento all’economia circolare e ai prodotti tessili sostenibili. Oggi la moda è sempre più etica ed attenta al ’second life’ dei capi proposti. In questo senso le aziende di Montemurlo sono eccellenza ed hanno tanto da insegnare, grazie ad una tradizione di riciclo e riuso che fa parte del dna del nostro distretto".

Moltissimi dei progetti e dei filati, che Rappresentando propone al salone, nascono già con l’intenzione di andare a recuperare la seconda vita dei prodotti tessili "Tutti gli anni come agenzie di rappresentanza cerchiamo filati innovativi da presentare ai nostri clienti. Il tema di quest’anno è la sostenibilità, l’organicità e si fa strada sempre più il concetto dell’economia circolare, ovvero il riutilizzo dei materiali -spiega Enrico Gori, della Enrico Gori textile agency -. I nostri clienti, attraverso la nostra ricerca, proporranno poi gli articoli per le nuove collezioni con prodotti sempre più attenti ad un consumo consapevole delle risorse naturali".