Oste, incendio in una confezione Le fiamme minacciano le abitazioni

Un incendio è divampato alle prime luci dell’alba in un piccolo stanzone adibito a confezione in via Palarciano, al confine tra Prato e la frazione di Oste. I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti all’alba di ieri mattina, poco prima delle 5, per un incendio: a dare l’allarme sono stati i cittadini che hanno visto le fiamme provenire dall’immobile all’interno del quale è attiva una confezione di proprietà cinese. Le squadre, giunte dalla centrale di via Paronese e dal distaccamento di Montemurlo, supportate da due autobotti, hanno prima circoscritto l’incendio e poi domato le fiamme. E’ seguita poi la bonifica dell’area.

Le operazioni di contenimento delle fiamme sono state rese difficili per la presenza di alcune abitazioni che si trovano proprio a ridosso dell’edificio. Il pericolo era che l’incendio si propagasse alle costruzioni vicine all’interno delle quali erano presenti diverse famiglie.

Un risveglio non poco movimento per gli abitanti della frazione di Oste: le luci e le sirene delle camionette dei vigili del fuoco hanno svegliato quanti stavano ancora dormendo. Anche a causa dei materiali tessili andati in fumo contenuti all’interno della confezione, nella zona si è levato un forte odore di bruciato che ha reso l’aria irrespirabili. Il rogo è stato domato e per fortuna non si è resa necessaria l’evacuazione delle abitazioni vicine. Adesso c’è da capire che cosa abbia scatenato la furia della fiamme. Sono infatti in corso le verifiche per accertare le cause da parte del personale dell’ufficio di polizia giudiziaria del comando. Ci saranno da verificare le condizioni di sicurezza dell’immobile e dell’impianto elettrico. Oppure capire se ad innescare il rogo è stato un corto circuito scaturito da un macchinario.

Si.Bi.