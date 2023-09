Oste, finita l’attesa per il corteggio In piazza Amendola festa fino a sera

Grande festa con il corteggio di Oste. Il programma è ricchissimo. Dalle 10,30, in piazza Amendola si potrà scoprire un tipico accampamento di armigeri di epoca rinascimentale. Per tutta la giornata in piazza si potrà incontrare Messer Lurinetto che accompagnerà i visitatori della festa con le sue rime. Partirà, invece, alle 17 il torneo a squadre tra i rioni montemurlesi ’Giochi d’altri tempi’ con prove di destrezza, tenacia, abilità e forza, mentre dalle 18,30 la piazza Amendola sarà animata con le danze rinascimentali a cura di vari gruppi di rievocazione storica: i Danzatori di Scannagallo, la Contrada Alfiere di Bagno a Ripoli e le Madonne della Signoria. A seguire si svolgerà la dimostrazione scientifica sui voli dei rapaci con l’Antica Falconeria Toscana, mentre i ’Diavoli rossi’ proporranno un’abile e spericolata giocoleria che lascerà senza fiato. Alle 21 il gran finale è con il corteo storico che si snoderà per le vie della frazione di Oste con esibizioni e spettacoli dei gruppi di rievocazione. Il Corteo storico percorrerà via Curiel, via Scarpettini, via Treviso, via Oste, via Adda , via Gramsci. In piazza Amendola sarà allestito il palco che ospiterà le autorità, sotto al quale sfileranno i vari gruppi di rievocazione storica. Come sempre la manifestazione sarà chiusa dal gesto simbolico del dono della chiave del Castello di Rocca al sindaco Simone Calamai. La festa sarà chiusa dallo spettacolo di equilibrismo, acrobatica e lancio dei coltelli. "Quest’anno chi verrà al Corteggio non si sentirà solo spettatore ma vero protagonista di una giornata d’altri tempi", precisa l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero.

Attivo per tutta la giornata anche il concorso fotografico ’Scatta e parti!’. Per le modalità di partecipazione si può navigare su www.gruppostoricomontemurlo.it.