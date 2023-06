Oste, farmacista preso a pugni "Episodio gravissimo, più controlli"

Attimi di panico alla farmacia di Oste. Il grave episodio di violenza è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì a Oste nella farmacia comunale di Farmacom di via Scarpettini. Il farmacista è stato preso a cazzotti da un uomo di una trentina d’anni in evidente stato di alterazione. Il giovane ha iniziato a dare in escandescenza in un bar che si trova vicino alla farmacia e che è solito frequentare. Ha poi tentato di entrare nella sede della Misericordia di Oste, dove alcuni volontari hanno cercato di bloccarlo senza riuscirci.

L’uomo, di origini albanesi e già conosciuto alle forze dell’ordine, si è quindi diretto alla farmacia Farmacom dove ha iniziato a gettare a terra i medicinali dagli scaffali e ha rotto un monitor del computer. Per cercare di fermare l’uomo è subito intervenuto un farmacista che è stato preso a cazzotti e buttato a terra. Anche la direttrice della farmacia ha cercato di placare il folle ma è stata strattonata ed è ancora sotto shock per lo spavento. Al momento dell’aggressione nella farmacia era presente anche un cliente che è rimasto turbato dall’accaduto ma per fortuna non ha riportato conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Montemurlo che sono riusciti ad immobilizzare l’uomo, poi condotto all’ospedale Santo Stefano per accertamenti, dov’è tuttora ricoverato. Anche il farmacista e la direttrice sono stati trasportati al nosocomio pratese: ad avere le conseguenze peggiori è stato l’uomo che ha riportato un trauma cranico ed è stato dimesso con cinque giorni di prognosi per le lesioni riportate.

Dell’accaduto è stato informato Simone Calamai, sindaco di Montemurlo e presidente dell’assemblea dei soci di Farmacom, nonché socio di maggioranza della società consortile: "Innanzitutto voglio esprimere la mia solidarietà al farmacista e alla direttrice della Farmacia di Oste, rimasti vittime di questa insensata aggressione e alla Farmacom - dice Calamai - Si tratta di un fatto gravissimo. Chiederò controlli maggiormente incisivi per evitare che in futuro possano ripetersi episodi simili e per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei clienti della farmacia che rappresenta un importante presidio sanitario di prossimità". Il presidente di Farmacom, Roberto Natali, ieri mattina ha sporto denuncia ai carabinieri di Montemurlo.