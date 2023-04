Oste, ai giardini come in palestra Grazie alla app

Non solo attrezzi, ma anche una app per avere un personal trainer. I giardini comunali di Oste diventano così palestra

a tutti gli effetti. C’erano tante persone al giardino "Mahatma Gandhi" di via Toti a Oste per l’inaugurazione della nuova area giochi inclusiva e della palestra all’aperto. Il giardino, a pochi passi dal cuore di Oste, si arricchisce così di nuove funzioni per favorire

la socialità e la vita all’aria aperta. Il Comune di Montemurlo, grazie ad un investimento pari a 50mila euro di cui 10mila ottenuti

sui fondi per la disabilità

del ministero, ha voluto completare l’offerta di servizi ai cittadini di tutte le età,

dai più piccoli agli anziani. "Questo intervento fa parte

di uno scenario che l’amministrazione sta portando avanti su tutto il territorio per dare ad ogni spazio un significato, ma anche nuove funzioni e questo era un giardino che volevamo valorizzare ulteriormente – sottolinea il sindaco Calamai –

È fondamentale aumentare gli spazi verdi, le aree pubbliche e le dotazioni per i cittadini per migliorare la qualità della vita. Non ha caso il bilancio di previsione, che ci apprestiamo ad approvare, ha 10 milioni di investimenti in opere pubbliche". Impegno rispettato per l’assessore Alberto Vignoli: "In questo giardino sono state realizzate due aree funzionali, un’area gioco con tre giochi accessibili da tutti i bambini, compresi quelli con disabilità motoria, mentre nell’area fitness si trovano attrezzi

per l’esercizio fisico".