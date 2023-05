Oss, al S.Stefano 11 contratti da stabilizzare

Sono aperte fino al 15 maggio (ore 12) le iscrizioni ai tre bandi di selezione di Estar per l’ammissione ai corsi di formazione per operatori socio sanitari (Oss) suddivisi in corso formazione base (1000 ore), corso abbreviato (400 ore) e formazione complementare in assistenza sanitaria (400 ore). I posti messi a bando in Regione Toscana per Area Toscana Sud Est, Toscana Centro e Toscana Nord ovest sono complessivamente 600 per il corso base; 540 per il corso abbreviato; 90 per la formazione complementare. Per il corso base e il corso abbreviato sono previsti rispettivamente 270 posti e 180 posti da assegnare alla Asl centro mentre la formazione complementare prevede l’ammissione di candidati da destinare ai corsi che si svolgeranno nelle aziende ospedaliero universitarie. All’ospedale Santo Stefano il numero degli oss è sufficiente a condizione che vengano stabilizzati quegli 11 contratti a tempo indeterminato ancora in corso. Informazioni sul sito della Asl centro dal banner in Home page (o a questo link https:www.uslcentro.toscana.itindex.phparea-formazionesettore-formazione-e-ricercaformazione-per-operatore-socio-sanitario-oss) o sul sito Estar sezione altri avvisi (o al link https:www.estar.toscana.itindex.phpaltri-avvisi).