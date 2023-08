Ospedale più grande e polemiche "Risposta ai bisogni dopo 15 anni Non si può essere soddisfatti"

Il giorno dopo la cerimonia della posa della prima pietra per la costruzione della palazzina Biancalani, che porterà in dote 104 posti letto per l’ampliamento del Santo Stefano, arrivano le prime riflessioni pungenti sull’operazione. Ad intervenire sono Rita Pieri e Goffredo Borchi del coordinamento provinciale di Forza Italia, con alle spalle l’esperienza di consiglieri comunali di opposizione e anche di amministratori. "Come si può essere soddisfatti per la posa della prima pietra, di fronte a tanto ritardo – si chiedono – Come si può far finta che sia andato tutto bene fino ad oggi e che si debba anche ringraziare per aver messo la prima pietra per la nuova palazzina con gli agognati 100 posti?". La loro risposta è concisa: "Semplicemente non si può". Pieri e Borchi motivano la loro voce fuori dal coro. "Non si può essere soddisfatti perchè si arriva a dare sfogo alla richiesta di un ospedale in grado di rispondere alle necessità dei pratesi dopo 15 anni, se si considerano gli anni trascorsi dalla progettazione del nuovo ospedale, anni nei quali non soltanto da parte del centrodestra ma da anche da parte degli operatori, medici ed infermieri si chiedeva a gran voce di rivedere il dimensionamento, che agli occhi di tutti si riteneva insufficiente di fronte ai problemi sanitari della città". Per Pieri e Borchi la posa della prima pietra non può cancellare "le sofferenze dei cittadini che non trovavano e non trovano posto e le sofferenze e le preoccupazioni dei medici ed infermieri che lavorano in condizioni difficilissime". Il ragionamento si appunta sul fatto che "quello che poteva essere realizzato fin dall’inizio sarà pronto fra qualche anno. E c’è già chi parla di ampliamento insufficiente perchè la città è cresciuta ed i problemi sanitari con lei".

Infine, una frecciata alla Regione Toscana circa le decisioni in merito al vecchio ospedale: "Sarebbe bastato guardare alle capacità ed alle criticità del vecchio ospedale, sarebbe bastato che la Regione col suo presidente non avesse voluto chiudere gli occhi di fronte ai problemi di questa grande città ed oggi non saremo a mettere questa benedetta prima pietra, perché se da un lato porta conforto dall’altra porta tanto amaro in bocca".

Sa.Be.