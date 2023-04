Ospedale, lavori da metà maggio Conto alla rovescia per ampliarlo

La fase preparatoria per l’inizio del cantiere per la costruzione della palazzina esterna al Santo Stefano sta andando avanti spedita. E intanto una prima data esce fuori dai fitti incontri che si stanno ripetendo in questi giorni tra ufficio tecnico dell’Asl Toscana Centro e uffici della romana Nbi spa, azienda che si è aggiudicata il lavorode 25 milioni di euro. A metà maggio - inizialmente si era parlato della fine del mese di aprile - dovremmo vedere i primi operai nell’area in cui dovrà sorgere l’edificio sanitario, che garantirà l’ampliamento dei posti con almeno 112 letti in più rispetto agli attuali 484 che si trovano nel corpo principale del presidio ospedaliero. Ciò che conta è che l’intervento possa partire entro giugno per non perdere quei 10 milioni di euro stanziati dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) dal Governo Renzi nel 2017. I 25 milioni e mezzo vengono coperti in parte anche dai 9 milioni, provenienti dall’ex

articolo 20 della legge 6788, quella dell’edilizia sanitaria. In questi giorni, come fanno sapere dall’Asl, si sta mettendo a punto il cronoprogramma per l’avvio del cantiere dalla durata di due anni e mezzo. Sono in calendario altri sopralluoghi dei tenici dell’azienda sanitaria e della ditta che ha vinto il bando.

Primo step certo è la realizzazione di nuovi posti auto nel parcheggio dei dipendenti, che costeggia l’area verde destinata alla palazzina esterna, e nel parcheggio antistante la hall, destinati ai visitatori. In tutto saranno 260 parcheggi in più: i primi 130 saranno fatti da dalla Nbi, mentre i restanti saranno in carico di Sat.

Se poi ci saranno le condizioni, non è escluso che in contemporanea possa avviarsi la fase di scavo dello spazio in cui sorgerà la palazzina esterna. Quest’ultima sarà collegata al corpo principale da un tunnel sopraelevato e sarà a quattro piani (tre fuori terra e uno interrato) per i letti di area medica, oncologica oltre che per gli ambulatori e gli spazi per il Dipartimento di salute mentale. Negli anni di cantiere cambierà la viabilità interna dell’area ospedaliera.

Sara Bessi