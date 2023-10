Ospedale e territorio. Il pronto soccorso: come e quando usarlo. A tu per tu col direttore

Il pronto soccorso sarà il primo degli argomenti ad aprire il ciclo di incontri "Un sano confronto" promosso dall’Asl Toscana Centro nell’ambito delle celebrazioni per i primi dieci anni del Santo Stefano. Una serie di faccia a faccia con i professionisti in prima linea nell’ospedale pratese: l’appuntamento è per domani alle 15 quando Simone Magazzini, direttore della Medicina d’urgenza della Asl centro e del pronto soccorso pratese, fornirà le istruzioni per l’uso del pronto soccorso, di come e quando usarlo in maniera corretta. L’incontro rivolto a 20 cittadini che abbiano prenotato (tramite la mail [email protected]), si svolgerà nella Sala del Gonfalone della Provincia (via Ricasoli, 25 al primo piano). "Al pronto soccorso negli ultimi 12 mesi si sono presentati circa 90.000 pazienti, il secondo dato in Toscana. Come si vede i numeri stanno rapidamente tornando quelli di prima della pandemia. Questo avviene in condizioni in cui, come in tutta Italia, il personale medico è sempre più difficile da trovare. L’ospedale risponde a questa situazione attraverso la riduzione dell’attesa di ricovero grazie alla maggiore disponibilità di posti e l’implementazione di percorsi post ricovero". Magazzini fa sapere che "la copertura dei turni di pronto soccorso è anche su base volontaria da parte di personale medico-chirurgico delle discipline equipollenti che permette di mantenere il modello di servizio". Uno sguardo al futuro e alla realizzazione della palazzina esterna: "Con questa struttura il pronto soccorso potrà espandersi per poter finalmente contare su spazi adeguati ai numeri dell’utenza – conclude Magazzini – Così potremo risolvere anche il problema non secondario del comfort della struttura. Tutto questo necessita di un uso appropriato del pronto soccorso, struttura finalizzata alla cura dell’emergenza - urgenza e per sua natura poco adatta alla gestione di altri percorsi di cura".

"Un sano confronto" proseguirà il 31 ottobre con un incontro sul tema "Le ultime novità in tema di screening del carcinoma del colon-retto" e si svolgerà sempre dalle 15 nella Sala delle Colonne del presidio ospedaliero Misericordia e Dolce (piazza Ospedale, 5). Il professionista presente sarà il dottor Giuseppe Ciancio, direttore della Gastroenterologia ed endoscopia digestiva Santo Stefano. "Il tumore del colon-retto rappresenta il 10% di tutti i tumori diagnosticati al mondo. Lo screening non solo permette di fare diagnosi precoce, ma soprattutto previene il tumore attraverso l’asportazione endoscopica ed ambulatoriale dei polipi", sottolinea Ciancio.