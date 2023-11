Ospedale con i piedi nell’acqua. Gli ascensori sono fuori uso. I pazienti trasportati a mano

L’ospedale Santo Stefano è tra i più colpiti del territorio dalla tempesta Ciaran. Il pronto soccorso, dopo la pioggia di giovedì sera, è inagibile per il 70%, le ambulanze del 118 sono state dirottate verso gli altri ospedali toscani e sarà così almeno fino a stamani, mentre l’acqua penetrata nel seminterrato fino a un’altezza di un metro e venti ha messo ko tutti i sistemi elettrici che alimentano ascensori, posta pneumatica e trasporti meccanizzati (utili ad esempio per portare i pasti nei reparti). Lo stato di salute del presidio ospedaliero il giorno dopo la notte da incubo è serie, nonostante sia scattata subito "la disponibilità da parte di tutti, medici, infermieri e oss, ad aiutare a togliere acqua e fango sia nell’ospedale che nel pronto soccorso", commenta la direttrice Maria Teresa Mechi.

"L’acqua finita nei locali interrati è salita passando da venti centimetri a un metro in più nel giro di pochissimo tempo per via della rottura dell’argine del Bardena. Il Vella non c’entra niente – spiega l’ingegner Gianluca Gavazzi – Un evento imprevisto anche per le casse di espansione, che hanno funzionato". Eppure una potente ondata da via Ciulli (il sottopasso è allagato) si è riversata in ospedale e i tombini hanno fatto risalire acqua della rete fognaria. Sui social sono rimbalzate le proteste per l’ospedale costretto a fare i conti con tanti disagi nonostante sia una struttura che ha appena dieci anni. "Nella notte abbiamo evacuato i pazienti in Osservazione breve intensiva, trasferendo 14 persone più due positivi al covid al primo piano. Il trasferimento – dice Simone Magazzini, direttore del pronto soccorso – è avvenuto grazie all’intervento della protezione civile e della Cross. Tutti i malati devono essere trasportati a mano con teli o carrozzine. L’unica area agibile è quella del triage e della sala arancio".

Il resto delle attività ospedaliere prosegue, in alcuni casi a scartamento ridotto. "Gli interventi chirurgici urgenti sono garantiti. Per lunedì cerchiamo di ripartire con alcuni interventi programmati, ma manca il materiale. Quello stoccato nei magazzini è andato in parte perduto, per cui abbiamo fatto richiesta ad Estar di inviarne altro – spiega Mechi –. Per la sterilizzazione ci appoggiamo a Careggi. Manteniamo la sala parto e pure l’attività ambulatoriale, salvo le parti inagibili. Le cure chemioterapiche sono garantite". Nessun problema per le degenze mediche, la rianimazione, il laboratorio, l’attività trasfusionale e la medicina nucleare. Il vitto, per esempio, viene consegnato a mano, mentre anche la consegna dei camici sporchi e il ritiro di quelli puliti è stata installata nella hall dell’ospedale. "Il problema è pulire, far ripartire il tutto e verificare l’entità del danno alle parti elettriche che si preannuncia notevole – conclude Gavazzi – Sono in funzione due idrovore dei vigili del fuoco e della protezione civile; ne attendiamo altre 8 dalla protezione civile di Pistoia". Sul territorio la medicina generale si è dovuta riorganizzare: "Alcuni di noi hanno avuto problemi di elettricità e si sono spostati nelle medicine di gruppo per continuare a lavorare", dice Niccolò Biancalani, segretario regionale della Fimmg. E c’è chi si lamenta del silenzio dell’Asl: "Alcuni di noi hanno chiuso gli ambulatori o si sono spostati in altri – dicono alcuni dottori di famiglia – la mancanza di energia elettrica ci ha costretto anche a buttare dei vaccini".

Sara Bessi