Ospedale bocciato da Newsweek: "Ma il personale è un’eccellenza"

"Non è mai stata nostra abitudine commentare le classifiche e non farò eccezione su quella di Newsweek di cui non conosco i criteri, ma è necessario ribadire che il livello dei professionisti sanitari del Santo Stefano è altissimo. Lo dico da amministratore, ma ancor più da cittadino che come tanti si è rivolto al nostro nosocomio". Il vicesindaco Simone Faggi interviene dopo le polemiche seguite alla pubblicazione da parte del magazine americano di una classifica basata su sondaggi on line. Una classifica che ha innescato le critiche alle scelte del centrosinistra, a partire dall’ospedale piccolo e dalla demolizione del Misericordia e Dolce, da parte del candidato sindaco del centrodestra Gianni Cenni.

"I pratesi sanno bene che chi si rivolge al nostro ospedale può contare su un livello molto alto di cura, grazie a medici, infermieri e personale sanitario di grande competenza – aggiunge Faggi –. E a dimostrarlo è anche il grande numero di pazienti in cura al Santo Stefano non residenti nella nostra città. I problemi di altro tipo, come quelli del dimensionamento, in questi anni sono stati affrontati concretamente, invece che con chiacchiere e inutili polemiche rimpiangendo una struttura che non rispettava più alcun criterio di sicurezza. Voglio ancora una volta ringraziare tutto il personale del Santo Stefano, non sarà una rivista americana a mettere in dubbio la qualità del nostro ospedale che è fatto di donne e uomini che lavorano ogni giorno per la nostra salute".

Sulla stessa lunghezza d’onda la consigliera regionale Pd, Ilaria Bugetti: "Bisogna considerare come vengono redatte le classifiche, in base a quali standard e poi come vengono interpretate. Comunque quando ci sono state situazioni da sistemare, siamo intervenuti, come per l’area del pronto soccorso e dei ricoveri. Il nostro ospedale può contare su professionisti di valore: stiamo attenti a non creare un alone di negatività su un sistema che regge".