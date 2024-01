Ospedale alluvionato: "La vasca di espansione non poteva funzionare. Non ha allaccio elettrico"

A due mesi e mezzo dall’alluvione del 2 novembre, che ha causato 8 milioni di danni al Santo Stefano, il Movimento 5 Stelle ha ricevuto la risposta della Regione Toscana a fronte della richiesta di chiarimenti sul perché la cassa di espansione non abbia protetto il presidio. Spiegazioni che per i pentastellati, la consigliera regionale Silvia Noferi ed il consigliere comunale Carmine Maioriello, sono "inconsistenti". "La prima responsabilità è di aver costruito un ospedale in un’area ad elevato rischio idraulico senza le necessarie accortezze", dice Noferi che definisce "puerile la scusa che nel 2008, il Piano strutturale considerasse l’area a rischio idraulico nullo". Per i Cinque stelle è mancato un passaggio fondamentale "perché quando si fa un investimento così importante come un ospedale, si dovrebbe autonomamente predisporre uno studio di rischio idraulico". Che quell’area fosse a rischio è evidente per Noferi "tant’è che il nuovo piano strutturale del 2018, adeguandosi al piano gestione rischio alluvioni del 2011, classificò il passaggio dell’area a rischio idrico elevato". Il consigliere comunale del M5S Maioriello tira le orecchie al Comune che "conoscendo il territorio e la mancanza di aggiornamento delle carte, avrebbe dovuto avvisare il Governatore del pericolo". E si arriva al 2020: "gli amministratori insieme al permesso a costruire della nuova palazzina esterna hanno aggiunto la prescrizione della realizzazione di un intervento idraulico per mettere in sicurezza l’area ospedaliera. Costo: un milione di euro", dice Noferi.

Ma "la più grave responsabilità è che a distanza di sei anni la cassa di espansione non solo ancora non è entrata in funzione perché manca l’allacciamento elettrico delle saracinesche elettromeccaniche che dovrebbero azionarsi autonomamente attraverso sensori – svelano Noferi e Maioriello – , ma che se anche fosse entrata in funzione, l’opera non avrebbe salvato l’ospedale perché il suo dimensionamento non avrebbe coperto l’ondata eccezionale del 2 novembre. Il Comune ha richiesto l’allacciamento dei sensori e delle saracinesche ad Enel, che ancora non lo ha fatto. Chiederemo quando è stata inoltrata la richiesta. E ora chi si deve mettere al lavoro perché l’ospedale sia messo in sicurezza una volta per tutte?".

Sa.Be.