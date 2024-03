Oscar de Summa. Il concerto live dieci anni dopo

Debutta in prima nazionale da giovedì a domenica al Fabbricone "Stasera sono in vena. Il concerto", live special edition di e con Oscar De Summa (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30). E’ il secondo capitolo della trilogia della provincia (di cui fanno parte anche Diario di provincia e La sorella di Gesucristo), che festeggia i suoi 10 anni con un riallestimento live che vede Oscar De Summa sul palco con una band - a curare la drammaturgia musicale Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) che suonerà dal vivo insieme a Daniele Rossi e con la voce di Francesca Bono (Ofeliadorme) - in un concerto vero e proprio che aggiunge alla versione originale nuovi brani iconici che hanno segnato un’epoca e le generazioni successive. In scena, il racconto di una storia di droga, spaccio e malavita organizzata - che De Summa attinge ad una scomoda materia autobiografica - si intreccia in modo indissolubile con la drammaturgia musicale in un’alternanza e sovrapposizione costante di significati. Il live realizzerà dal vivo il "desiderio" del protagonista dello spettacolo che negli anni ’80 si immaginava cantante rock. E proprio nei rocker, che con le loro canzoni e la loro musica proponevano una visione nuova del mondo e delle relazioni, ritrovava un modello da seguire, il mezzo per esprimere la propria voce e l’unica alternativa al sistema capitalistico che avanzava.

Il dolore dell’anima, il disagio provato nel dover fare la cosa giusta, la sopravvivenza a un mondo che non corrisponde a quello immaginato, le aspettative, l’oppressione, lo smarrimento che porta il protagonista di Stasera sono in vena nell’abisso della droga negli anni ’80, non ha tempo. La storia del protagonista è molto semplice ed emblematica di quegli anni: un gruppo di ragazzi entra nel mondo dell’eroina senza rendersi conto di quello che sta facendo finché uno di loro non muore di overdose. Una storia che si è ripetuta mille volte in quegli anni. Che oggi ha declinazioni diverse ma che racconta sempre lo stesso disagio, sempre la stessa sensazione di solitudine. Stasera sono in vena è il concerto che ha accompagnato un’intera generazione che sognava, come il protagonista, di diventare una rockstar e che in quella musica, poi, ha trovato l’antidoto alla propria solitudine.