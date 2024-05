Gli orti sociali restano senza acqua. "Per due settimane piante a secco"

Montemurlo (Prato), 22 maggio 2024 – Orti sociali senza acqua. Rubinetti a secco da circa due settimane che stanno mandando su tutte le furie gli assegnatari. Il motivo non è chiaro, probabilmente un guasto o un mal funzionamento del sistema, fatto sta che l’acqua non esce e le piante non possono essere irrigate. Le segnalazioni che sono state inviate all’amministrazione non hanno avuto risposta, per buona pace degli agricoltori provetti costretti ad arrangiarsi con mezzi di fortuna.

“Il Comune di Montemurlo agli orti sociali ha tolto l’acqua già da 15 giorni, praticamente ha fatto l’inaugurazione del vialetto e poi i rubinetti sono rimasti a secco. Abbiamo inviato delle segnalazioni, ma non abbiamo avuto nessuna risposta", dice Daniela. Il Comune di Montemurlo offre la possibilità di coltivare un orto sociale a residenti over 60 pensionati. Grazie ai lavori, per un valore complessivo di circa35 mila euro, a fine aprile è stata completamente sistemata l’area verde di via Pola, composta da 45 particelle di terreno, dedicata alla coltivazione. Il Comune ha realizzato un’area di sosta con una pavimentazione semipermeabile che, oltre ad agevolare la piena accessibilità degli orti da parte di persone con ridotte capacità motorie, collega le varie casette per il rimessaggio delle attrezzature già esistente.

I miglioramenti hanno interessato anche gli impianti idrici. Gli orti sono già dotati di un pozzo e di una cisterna, ma per aumentare la portata dell’acqua ai singoli appezzamenti di terreno è stata sistemata una cisterna supplementare esterna da 5 mila litri. Adesso questo problema proprio legato alla irrigazione. Il Comune di Montemurlo ha realizzato i lavori attraverso la partecipazione al bando ’Centomila orti in Toscana’ con un progetto che prevedeva il miglioramento dell’intera area.

L’obiettivo principale era trasformare gli orti sociali in veri e propri orti urbani: un luogo di incontro e scambio intergenerazionale dove si possa diffondere la pratica dell’orticoltura e allo stesso tempo si favoriscano le relazioni e gli scambi tra generazioni. Agli orti di via Pola è attivo il progetto ’Diversamente orto’. Si tratta di un’esperienza di condivisione e autonomia che coinvolge 15 persone con disabilità che frequentano il centro diurno della cooperativa La Tarta-ruga che hanno la possibilità di coltivare un appezzamento messo a disposizione dal Comune di Montemurlo.

Si.Bi.