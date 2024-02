Ore contate per l’aggressore

Avrebbe le ore contate l’uomo che domenica pomeriggio ha ferito con un lungo coltello due persone in piazza Duomo. Infatti, le indagini stanno andando avanti e la Squadra mobile sarebbe pronta a fermare il responsabile dell’episodio che ha lasciato sotto choc la città. Secondo le prime indiscrezioni, pare, a differenza di quanto pensato in un primo momento, che il duplice ferimento sia avvenuto non in un contesto di spaccio o di regolamento di conti per il dominio sulla piazza. Tra l’uomo e gli altri stranieri non ci sarebbero antiche ruggini. Anzi il fatto sarebbe da ricondurre all’irrascibilità del personaggio, che già nei mesi scorsi sarebbe stato visto aggirarsi in centro con una lama in mano. Inoltre le due vittime, a differenza dell’aggressore, non sono persone note alle forze dell’ordine. La questione sarebbe da ricondurre ad una frizione sorta per futili motivi (forse un’occhiata di troppo) tra il magrebino e uno degli stranieri. Alcuni ragazzi ivoriani e senegalesi avrebbero cercato di difenderlo mettendosi a tu per tu con il magrebino che ha precedenti di spaccio, piccoli furti e rapine. Al momento i reati attribuibili al nordafricano sono di lesioni aggravate; da verificare il discorso del porto d’armi.